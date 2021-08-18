تدريبات مكثفة للأهلي استعداداً للمصري في الدوري

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أقيم عصر الأربعاء تدريباً لفريق الأهلي في بداية مران الفريق الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك لاعبو الأهلي في فقرات بدنية متنوعة قبل انطلاق المران استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع، وكذلك الغائبين عن المباراة، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق المصري ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وقبل انطلاق مران الأهلي اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين والجهاز المعاون قرابة 15 دقيقة، تحدث خلالها عن سلبيات وإيجابيات المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد الجمعة بملعب الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.