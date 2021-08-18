★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، ما يعني أننا قد نكون على موعد مع موجة رابعة من كورونا.

وقال «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث اليوم» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم نانسي نور، الأربعاء، إن أعداد الإصابات بكورونا في مصر بعد أن وصلت لـ30 إصابة تجاوزت الآن الـ100 والزيادة قد تكون تصاعدية بنسبة 10 % يومًا تلو الآخر.

وأضاف أن سلالات كورونا والمتحورات موجودة في كل مكان في العالم وترتفع أعداد البلدان المُصاب مواطنيها بمتحورات دلتا ودلتا بلاس، موضحًا أن الفيروسات التنفسية لها القدرة على التحور سواء كانت كورونا أو غيرها.

وعلق على انتشار متحورات كورونا في بلدان العالم واحتمالية وصول أيًا منهم إلى مصر: «كون وجود متحورات فمتوقع أن تأتي إلى مصر»، موضحًا أن الجهات المعنية في وزارة الصحة تتابع وترصد وتلاحظ لحظة بلحظة وكل شيء مُعلن بالأعداد والأرقام.

وعن موقف اللقاحات في مصر، شدّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن مصر وضعت منذ فترة طويلة استراتيجية للحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات الخاصة أو المضادة لفيروس كورونا من أكثر من مصدر «بنسعى للحصول على أكبر كمية من اللقاحات».

وقال «هدفنا القومي تطعيم أكبر قدر ممكن من السكان»، منوهًا إلى أنه حينما وصلت كميات قليلة من اللقاحات كانت الأولولية للكوادر الصحية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، ومع الوقت انتقلت البلد لتطعيم هيئات التدريس بالجامعات والتعليم قبل الجامعي إلزاميًا وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجمهور كافة.

وأتم تصريحاته بالحديث عن تعطيم المسافرين للخارج بأن وزارة الصحة أعلنت عن الطرق التي يستوجب اتباعها عند التلقيح للمسافر بالخارج للحصول على شهادة مميكنة ومضمونة «لازم يبقى في نوع من الالتزام بالإجراءات المطلوبة للحصول على الشهادة»، مشيرًا إلى أنه هناك المئات من مراكز تطعيم المسافرين إلى الخارج.