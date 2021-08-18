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حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة الحامول

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حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة الحامول حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدينة الحامول

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نظم مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ،حملات مكثفة لأعمال للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات، ورفع الإشغالات، ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع موقف السيارات ،تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الاجهزه التنفيذيه للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال رفع الإشغالات وفتح الشوارع للمارة بالتنسيق مع قسم الاشغالات، بمتابعة استمرار رفع الإشغالات بشوارع المدينة شارع العاشر من رمضان وميدان الشهداء، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة واستمرار متابعة دوران أبو النور لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط وعدم تكدس المواطنين بالموقف مع التزام السائقين بالتعريفة والحمولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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