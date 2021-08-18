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تطوير الطرق بمدن كفر الشيخ

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تطوير شبكة الطرق بمدن كفر الشيخ تطوير الطرق بمدن كفر الشيخ

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عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لدراسة مقترحات تطوير الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ ،ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد ،واللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمد حامد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعادل البزاوي ،مدير الشؤون القانونية بالمحافظة ،والمهندسة فاطمة الشوادفي ،مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين ،مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة وفريق عمل التنسيق الحضاري، والدكتور أحمد سعيد ،مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وناقش عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المقترحات التي تم اعدادها لتطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، ووافقت اللجنة على المقترحات عقب عرضها، موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرًا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.

ووجّه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بإعداد مقترحات لأعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز ،للتيسير على المواطنين.

المصرى اليوم

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