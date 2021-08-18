حملات لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ

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شنّ مجلس مدينة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة المرور حملة مرورية مكبرة، وحملة لإزالة الإشغالات بالتعاون مع المرافق، لتحقيق الإنضباط بشوارع العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحفاظ الدائم على تحقيق السيولة المرورية، والقضاء على احتلال الأرصفة والميادين من قبل الباعة الجائلين.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية وشارع المصنع بامتداده بمنطقة نابولي، موجهاً بمصادرة أي إشغالات في تلك الشوارع، مشددا بالتعامل الفوري مع جميع الإشغالات والتعديات من قبل أصحاب المحلات على حرم الشوارع، مركداً على استمرارها.

وجاء ذلك بمشاركة العقيد أحمد حماد، رئيس شرطة المرافق، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث المرافق، والرائد أحمد دوله، مساعد رئيس شرطة المرافق بكفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، ورجال شرطة المرافق، وفريق العمل بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.