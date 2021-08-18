أخبار عاجلة

الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا -
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  -
زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة -
«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية -
المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) -
أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز -
منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم -
طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول -
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية

Print
انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، الأربعاء، انضمام الجامعة لاتحاد الجامعات الإفريقية، مما يُعد خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي على مستوى قارة أفريقيا ككل.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، في بيان، أن انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية؛ يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية مستوى القارة الإفريقية، كما أنه يُمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رسالة اتحاد الجامعات الإفريقية، تكمن في رفع جودة التعليم العالي في القارة، تقوية إسهاماته في جهود التنمية بهدف تشجيع التعاون بين أعضائه، توفير الدعم لكافة المهام مثل التدريس، التعلم، البحث، الانخراط في المجتمع، تشجيع التفكير البناء، والتوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في إفريقيا.

وذكر الدكتور مصطفى النجار أن اتحاد الجامعات الإفريقية هي منظمة غير ربحية، تأسست في الرباط بالمغرب عام 1967، من قبل الجامعات الإفريقية؛ لتشجيع التعاون بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي، وتهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي من كامل أقاليم القارة ومجموعاتها اللغوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

زيادة 250 جنيه على الراتب الشهري .. وزير الأوقاف يصدر قرار خاص بشأن دخل الأئمة

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية

«ضاحي»: مجلس نقابة المهندسين اقتحم ملفات شائكة وبالغة التعقيد منذ توليه المسئولية

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)

المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو)