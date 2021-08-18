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أعلن الدكتور مصطفى النجار، الأربعاء، انضمام الجامعة لاتحاد الجامعات الإفريقية، مما يُعد خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي على مستوى قارة أفريقيا ككل.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، في بيان، أن انضمام جامعة مطروح لاتحاد الجامعات الإفريقية؛ يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية مستوى القارة الإفريقية، كما أنه يُمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن رسالة اتحاد الجامعات الإفريقية، تكمن في رفع جودة التعليم العالي في القارة، تقوية إسهاماته في جهود التنمية بهدف تشجيع التعاون بين أعضائه، توفير الدعم لكافة المهام مثل التدريس، التعلم، البحث، الانخراط في المجتمع، تشجيع التفكير البناء، والتوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في إفريقيا.

وذكر الدكتور مصطفى النجار أن اتحاد الجامعات الإفريقية هي منظمة غير ربحية، تأسست في الرباط بالمغرب عام 1967، من قبل الجامعات الإفريقية؛ لتشجيع التعاون بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي، وتهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي من كامل أقاليم القارة ومجموعاتها اللغوية.