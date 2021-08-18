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استشاري يكشف خطورة السمنة على الصحة العامة للجسم

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استشاري يكشف خطورة السمنة على الصحة العامة للجسم استشاري يكشف خطورة السمنة على الصحة العامة للجسم

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة تسبب 6 أمراض أساسية تتمثل في السكر وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والنسيان، والكبد الدهني، والسرطان.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة قد تؤدي إلى بعض الأمراض الظاهرية مثل تصبغ الجلد، وسقوط الشعر والاكتئاب، وعدم القدرة على مواصلة العملة، خلاف أن أمراض العظام مرتبطة بالسمنة بشكل وثيق.

وأضاف أن خفض الوزن ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة، حيث تقل آلام العظام، والتهاب الركبتين، والقدم والرقبة، والكثير من الأمراض التي تصل لـ70 مرضا.

المصرى اليوم

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