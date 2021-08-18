أرسنال أتفق مع ريال مدريد على أوديجارد

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ذكرت صحيفة ذا أثلتيك أن نادي أرسنال الإنجليزي قد توصل لإتفاق حول ضم صانع ألعاب ريال مدريد، مارتين أوديجارد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب النرويجي سينضم لأرسنال في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (بإحتساب الإضافات) مع توقيعه لعقد لمدة 4 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم خامس.

وسيخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لفحص طبي غدًا، الخميس، وقد تتم الإجراءات بشكل سريع بحيث يستطيع أرسنال تسجيله في قائمة الفريق للبريميرليج، ويكون مستعدًا للمشاركة في مباراة يوم الأحد المرتقبة ضد تشيلسي في الجولة الثانية من الموسم الجديد في المسابقة.

وكان أوديجارد قد أنضم لأرسنال في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2020/2021، ولعب بقميص الجانرز 20 مباراة في مختلف البطولات وسجل هدفين.

وعاد أوديجارد لريال مدريد هذا الصيف وشارك معهم خلال الفترة التحضيرية، لكن اللاعب شعر بأنه لن يناسب خطط المدرب كارلو أنشيلوتي، وكان بالفعل خارج قائمة الفريق الذي هزم ديبورتيفو ألافيس في الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد في لا ليجا بنتيجة 4-1.

وعلى الرغم من أن أوديجارد انضم لريال مدريد في صيف 2015 وهو في سن ال17، إلا أن صانع الألعاب النرويجي لم يلعب بشكل رسمي بقميص العملاق المدريدي سوى في 8 مباريات فقط في الدوري، وأمضى أغلب وقته مُعارًا مع أندية هيرنيفين، فيتيس، ريال سوسيداد وأرسنال.