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رسميًا: لوكاتيلي ينضم لـ يوفنتوس

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رسميًا: لوكاتيلي ينضم لـ يوفنتوس رسميًا: لوكاتيلي ينضم لـ يوفنتوس

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حسم نادي يوفنتوس صفقة ضم لاعب الوسط الإيطالي الدولي، مانويل لوكاتيلي، بعد أن أعلن رسميًا عن وصول لاعب ساسولو لصفوف الفريق.

وأرتبط يوفنتوس بضم اللاعب طوال الصيف الحالي، لكن المفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا قبل أن يتوصل الناديان لإتفاق في النهاية.

وذكرت التقارير الصحفية أن لوكاتيلي (23 عامًا) سينضم ليوفنتوس لمدة موسمين على سبيل الإعارة، على أن يصبح يوفنتوس ملزمًا بشراء اللاعب في حال تحقيق أهداف رياضية معينة في صفقة بقيمة 37.5 مليون يورو (متضمنة البونص).

وسيحصل ساسولو على نسبة تتراوح بين 5% لـ 10% من أي عملية بيع مستقبلي للاعب من جانب يوفنتوس.

المصرى اليوم

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