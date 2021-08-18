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موقف غريب.. أم وضعت طفلها في سيارة توصيل.. السائق انشغل بالجوال وانطلق دون أن ينتبه له

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موقف غريب.. أم وضعت طفلها في سيارة توصيل.. السائق انشغل بالجوال وانطلق دون أن ينتبه له موقف غريب.. أم وضعت طفلها في سيارة توصيل.. السائق انشغل بالجوال وانطلق دون أن ينتبه له
طاردته بسيارة أخرى للحاق به

موقف غريب.. أم وضعت طفلها في سيارة توصيل.. السائق انشغل بالجوال وانطلق دون أن ينتبه له

عاشت أم لطفلين حالة نفسية صعبة لازالت تعاني منها، وشاهدت طفلها الرضيع يختفي أمام عينيها في إحدى المركبات التابعة لشركة أجرة.

وتفصيلاً وبعد قيام الأم وبرفقتها طفلاها بطلب إحدى المركبات لتوصيلها، وأثناء حضور المركبة وإيقافها فتحت باب المركبة ووضعت طفلها وحقيبتها اليدوية وأثناء استدارتها لوضع باقي أغراضها وإركاب طفلها الثاني الذي كان برفقة أمها؛ تفاجأت بأن قائد المركبة انطلق من الموقع.

وأطلقت الأم صرخاتها وهي تبكي، إلا أن قائد المركبة لم يتوقف وانطلق من الموقع، لتبادر الأم وتركب مع أقرب مركبة طالبة منه اللحاق بالمركبة الأولى، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، فاتصلت بشقيقها وأبلغت الجهات الأمنية بالحادثة.

واتصل شقيق السيدة على قائد المركبة وأخبره بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بهروبه من الموقع وخطف الطفل وأنه سيتم القبض عليه.

وأكد قائد المركبة أنه لم ينتبه لمن كان معه في المركبة وأنه كان مشغولاً بالجوال ليعود إلى الموقع مرة أخرى ويقدم اعتذاره، ليلتم شمل الأم مرة أخرى بطفلها دون حدوث أي ضرر له أو فقدان أغراضها الشخصية التي كانت في حقيبتها اليدوية.

وتنازلت الأم في الموقع بحسن نية، وتقدمت بشكوى لشركة التأجير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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