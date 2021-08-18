الإفتاء عن إنشاء حساب عبر «تيك توك»: نسعى لطرد العملات المزيفة

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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الكبير على الناس السبب وراء إنشاء دار الإفتاء حساب عبر تطبيق «تيك توك».

وأشار عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن دار الإفتاء تسعى لتقديم محتوى يزاحم ويكون عملة جيدة تطرد العملات المزيفة، على حد تعبيره.

وأكد أن الإفتاء تسعى للوصول للشباب حيث تواجدوا لمحاولة بث القيم والأخلاق ومحاربة الإرهاب.

وحول هل يجب على الزوجة إبداء الذمة المالية لزوجها؟، قال إن الزوجة من حقها عدم إبلاغ زوجها براتبها وأموالها، مؤكدا أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز للزوج معرفتها.

وشدد على أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة، مضيفا أن النفقة على الأسرة واجب على الرجل.