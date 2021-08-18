الصحة ترد على ظهور متحور كورونا في دول مجاورة لمصر

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارية المركزية للشؤون الوقائية إن وزارة الصحة تستهدف الوصول بعدد المطعمين بلقاح كورونا إلى 40 مليون شخص نهاية العام الجاري.

وحول التخوفات من رصد متحور كورونا «دلتا» في مصر، أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن وزارة الصحة تشدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مع فحص القادمين من الدول التي رصدت إصابات بالمتحور.

وأكد عبد الفتاح أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتوفير كافة الإمكانات لوفير لقاح كورونا طلاب الجامعات والعاملين بها.

وأوضح أن الوزارة ستخصص مراكز في مستشفيات الطلبة لتطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن الطلاب لن يسجلوا طلبات عبر الموقع الإلكتروني، بل سيحصل على اللقاح عبر منظومة المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي التعليم والتعليم العالي، لإنهاء عملية التطعيم قبل نهاية شهر سبتمبر، مناشدا المواطنين بعدم التزاحم في مراكز تطعيم المسافرين، والتوجه إلى المركز المحدد في الرسالة القادمة من وزارة الصحة.