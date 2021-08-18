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تفاصيل مصروفات الجامعات الخاصة المنتشرة على السوشيال ميديا

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تفاصيل أسعار مصروفات الجامعات الخاصة المنتشرة على السوشيال ميديا تفاصيل مصروفات الجامعات الخاصة المنتشرة على السوشيال ميديا

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قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الجامعات حاليا في مرحلة قبول الطلاب قبل استقبال الطلاب اعتبارا من يوم السبت 9 أكتوبر المقبل.

وأشار الغر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعات حاليا تسعى لعمل اتفاق مع وزارة الصحة لتطعيم الطلاب ضد داخل حرم الجامعة.

وفيما يتعلق بتحديد تنسيق الجامعات الخاصة، لفت إلى أن سيتم تحديد الحدود الدنيا للتنسيق خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل قبل نهاية الشهر الجاري.

وحول حقيقة مصروفات الجامعات الخاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنه لم يطلع منها لكنها سيكون هناك تباين شديد في مصروفات الجامعات المعتدلة وأيضا بالنسبة للجامعات الباهظة.

وأكد أن معظم الجامعات لم ترفع المصروفات عن السنوات السابقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة إلكتروني 100%.

ونصح الطلاب القادرين بالالتحاق بالجامعات الخاصة بسبب ما تمتاز به من قدرات وتجهيزات «عظيمة جدا» من حيث إعداد المبنى والمعامل وأدوات الإيضاح، مضيفا: «الطالب الذي يقدر أن يحظى بمكان في الجامعات الأهلية يجب التقدم إليها».

المصرى اليوم

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