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«سينما كايرو» يحصد الجائزة الأولى بمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو

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«سينما كايرو» يحصد الجائزة الأولى بمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو «سينما كايرو» يحصد الجائزة الأولى بمسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم «مسابقة ممدوح الليثي» بعضوية المخرجة أنعام محمد علي، والفنان خالد زكي والكاتب عاطف بشاي.

ومن المقرر أن يقوم الإعلامي د.عمرو الليثي بتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل افتتاح الدورة 37 المزمع إقامتها في 25 سبتمبر المقبل، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية.

وجاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم «سينما كايرو» للكاتب كريم جورج إلياس وقيمتها 17 ألفًا و500 جنيه، والجائزة الثانية كانت من نصيب سيناريو فيلم «بلوك د» للكاتب جورج لمعي وقيمتها 12 ألفا و500 جنيه، أما الجائزة الثالثة لسيناريو فيلم «ضحكي ودموعي وسنيني السودة» للكاتب مينا نصر وقيمتها 10 آلاف جنيه.

المصرى اليوم

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