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رئيس جامعة الأقصر يناقش مع رئيس جهاز طيبة مخطط استغلال 100 فدان

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رئيس جامعة الأقصر يناقش مع رئيس جهاز طيبة مخطط استغلال 100 فدان رئيس جامعة الأقصر يناقش مع رئيس جهاز طيبة مخطط استغلال 100 فدان

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التقى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، لمناقشة المخطط الاستراتيجي لمساحة الـ100 فدان المخصصة لجامعة الأقصر، وترفيقها بالمياه والكهرباء والصرف الصحي وكل ما يلزم، استعدادًا لبدء استغلالها في إنشاء الكليات الجديدة المقرر أن تنشئها الجامعة مستقبلًا، والخطوات التي تم اتخاذها بالتنسيق بين الطرفين بشأن أعمال الإنشاءات الجارية للكليات الجديدة بالمدينة، ومتابعة معدلات الآداء بها.

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى الاجتماع بحضور الدكتور ربيع محمد رفعت، المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، والدكتور محمد زكريا، مدير المركز الاستشاري بجامعة اسوان، وجمال سيد، أمين عام الجامعة المساعد.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن المتابعة المستمرة للمشروعات الجامعية، تأتي في إطار التأكد من جودة جميع الخامات والمواد المستخدمة في البناء، ومدى مطابقتها لأعلى المواصفات القياسية، وحل أي مشكلات أو معوقات قد تظهر، مؤكدا أن مسيرة العمل والبناء داخل أروقة الجامعة مستمرة حتى تصبح الجامعة مركزا تنويريًا وحضاريًا.

المصرى اليوم

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