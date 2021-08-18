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الجامعة المصرية اليابانية: منح دراسية لأوائل الثانوية العامة.. وفتح باب القبول بـ3 كليات الأحد

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الجامعة المصرية اليابانية: منح دراسية لأوائل الثانوية العامة.. وفتح باب القبول بـ3 كليات الأحد الجامعة المصرية اليابانية: منح دراسية لأوائل الثانوية العامة.. وفتح باب القبول بـ3 كليات الأحد

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أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا فى برج العرب، عن ‏توفير عدد من المنح‏‏ للطلاب أوائل الثانوية العامة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم المتفوقين والمتميزين علميا لمواصلة تفوقهم.

وأكد"الجوهري"، فى تصريحات صحفية الاربعاء، أن الجامعة تقدم تعليما بمواصفات عالميا حيث تطبق نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعليم والتعلم القائم على إنجاز المشروعات البحثية، موضحا أن النموذج الياباني في التعليم يدعم قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع وتنمية العمل الجماعي وصقلها بالخبرات لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولي، كما يوفر لهم فرصة التدريب الصيفي في أشهر الشركات العالمية باليابان، مؤكدا أن الشركات الكبرى في تتهافت على خريجي الجامعة المصرية اليابانية، ويتلقى الطلاب عروضا مغرية بالعمل فور التخرج.

وأضاف أن الجامعة تقدم أحدث برامج فى ‏الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعى وبرنامج العمارة المستدامة و برنامج الصيدلة وبرنامج التصنيع الدوائي وبرنامج كلية التصنيع الغذائي( وفقا للمعايير اليابانية ) وبرنامج كلية العلوم التطبيقية وترميم الآثار وإدارة المتاحف و برنامج الفنون والديكور والتصميم.

وتابع:" كما تتضمن البرامج الجديدة برنامج التكنولوجيا الحيوية واستخداماتها في المجالات (الطبية- الزراعية الصناعية- البيئة ) وبرنامج الصحة العامة وبرنامج صناعة النسيج وبرنامج المياه والطاقة المتجددة وبرنامج تدريب معلمي ‏ونظراء المدارس المصرية اليابانية وبرنامج التعليم الفني والتكنولوجي وفقا للنظام المعمول به في اليابان".

بدوره قال الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم والتسجيل لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى للعام الدراسي٢٠٢١-٢٠٢٢، الأحد المقبل في كل من برامج كلية الهندسة وبرامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانية وبرامج علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات عن التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

المصرى اليوم

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