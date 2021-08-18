★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاستراتيجي أحمد الياسري، إنه في السنوات الاخيرة الماضية تعددت التدخلات الخارجية في سوريا، وكان التدخل الروسي أهم التدخلات الخارجية حيث عاد على سوريا بنتائج مثمرة، لكن التدخل الإيراني هو الأغرب في نتائجه حيث لم يثمر عن أي نجاحات اقتصادية أو عسكرية.

وتابع أن بدء التوسع الهائل للوجود العسكري الإيراني يعود إلى مطلع العام 2012، عندما بدأت إيران دعم القوات الحكومية السورية عن طريق ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مواجهاتها مع الفصائل والمجموعات التي تشكلت في المدن والبلدات السورية، مؤكدًا أن روسيا لها أهمية استراتيجية في سوريا حيث أنقذ تدخلها العسكري الحكومة السورية من سقوط شبه محقق.

وأوضح «الياسري» خلال تصريحاته لوكالة «سبوتنيك» أن روسيا عملت على دعم الحكومة الشرعية وترك مستقبل سوريا في يد شعبها وحده، ولكن الحكومة السورية اتجهت نحو إيران وعززت علاقاتها معها، حيث قامت بعقد اتفاقيات اقتصادية وإعطاء رجال الأعمال الإيرانين صلاحيات واسعة في سوريا، لافتًا إلى أن طهران حصلت على عشرات المشاريع الاستثمارية بقطاعات اقتصادية حيوية في سوريا، على رأسها الطاقة واستكشاف النفط والخدمات والسكن، بالإضافة إلى تجهيز تجهيز المركز الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، لاستقبال البضائع الإيرانية وتوزيعها في سوريا ودول الجوار.

ونوه إلى أن هذه الاستثمارات جاءت على شكل مكافآت مقابل المساندة العسكرية للحكومة السورية، فضلًا عن محاولة الجانب الإيراني، استرجاع جزءٍ من الأموال التي ضخها في سوريا على شكل قروض ووقود وتسليح، لافتصا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات التجارية الإيرانية هي على ارتباط وثيق بـ الحرس الثوري الإيراني، تُستخدم كواجهة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وتعتبر المنتجات والاستثمارات الإيرانية غير مرغوب بها من قبل الشعب السوري، وذلك لأن إيران تهدف إلى نشر ايدلوجيتها التي تعتبر بعيدة عن ثقافة الشعب السوري وبسط سيطرتها على المعالم الدينية بقصد حمايتها.

وأشار إلى أن العلاقات الإيرانية السورية شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في ظل انفتاح أوسع للأسد على إيران، ومسايرة كل طموحاتها ومطالبها في سوريا، وقيامه بدعم ومساندة حزب الله في لبنان، وتوفير ممرات آمنة لاحتياجاته، من الأسلحة والذخائر لمواجهة إسرائيل، مضيفًا أن السيطرة الإيرانية في سوريا شملت المؤسسات الاستراتيجية في الحكومة السورية، مما جعل تأمين المصالح الإيرانية في سوريا أمراً مؤكد، وبعد أن برزت روسيا كطرف مفاوض بين الحكومة السورية وقوات المعارضة المتواجدة في درعا عام 2018.

وواصل حديثه، قائلًا أنه تم إجراء مصالحة وطنية بين الطرفين ووقف الأعمال القتالية بناءًا على هذه المفاوضات، ولكن في الفترة الأخيرة تم خرق الاتفاق بأمر إيراني، حيث حاصرت قوات الفرقة الرابعة، وعدد كبير من قوات الحرس الثوري الإيراني محيط المدينة وطالبوا المدنيين بإخلاء منازلهم لتفتيشها، وقد شكل هذا الفعل خرق للاتفاق المبرم بين المعارضة والحكومة السورية بوساطة روسية حيث لم تكترث إيران بنتائج هذا العمل العسكري الذي قد يخلف العديد من الضحايا المدنيين.

يذكر أن روسيا كانت الراعي الأساسي لاتفاقيات المصالحة الوطنية بين المعارضة السورية والحكومة الشرعية في البلاد. حيث كانت تعمل كوسيط بين الطرفين بهدف وقف الاقتتال والوصول إلى حل يرضي الجميع ليس فقط في درعا بل في أغلب المحافظات السورية، وانتشار النشاط الإيراني في سوريا، يشير إلى عدة أهداف، منها أهداف تعليمية وثقافية إيرانية والتي تخالف تقاليد الشعب السوري، ومنها أهداف اقتصادية فيها استثمارات صناعية وزراعية وسياحية، وكل ذلك يحدث برضا الحكومة السورية.

Aa