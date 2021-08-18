«للسيدات فقط».. حسن شاكوش يحيى حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي

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يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي للسيدات في أحد الشواطئ بمدينة الساحل الشمالي السبت المقبل 21 أغسطس الجاري.

وقالت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، إنه من شروط الحفل عدم دخول الرجال، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل.

وسبق حسن شاكوش من قبل مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي أحيا حفلًا غنائيًا في الشاطئ ذاته، وكانت للسيدات فقط كذلك وأحيتها معه الراقصة لورديانا، بالرغم من أن إدارة الشاطئ كانت قد أعلنت أن حفلة حمو بيكا سيتم إلغاؤها لكن تم تسريب فيديو منها.

وفى سياق مختلف، تخطت أغنية «حبيبتى» التي طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس حاجز 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.