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ختام مشروع كتاب القري بقرية الشلوفة بالسويس

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ختام مشروع كتاب القري بقرية الشلوفة بالسويس ختام مشروع كتاب القري بقرية الشلوفة بالسويس

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه لتحقيق من خلال فرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، «مشروع كتاب القرى»، بجمعية تنمية المجتمع بقرية الشلوفة، والذي أقيم في الفترة من 15 حتى 17 أغسطس 2021.

وأشار نبيل في بيان، الأربعاء، إلى أن هذا المشروع يأتى بهدف الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا وتعزيز المهارات القرائية، وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة والإبداع ودعمه للمعارف.

وعلى هامش المعرض أقيم برنامج ترفيهي تضمن عرض لفرقة الآلات الشعبية لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة أحمد عدوية.

المصرى اليوم

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