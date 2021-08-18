أخبار عاجلة

طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول -
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح -
اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة -
حملات لبيطر أسوان لمجابهة إنفلونزا الطيور وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع -
«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي -
رئيس جامعة الأقصر يمنح دروع ونياشين لطلاب وطالبات الجامعة -
قصور بعيني رضيع.. ما عواقب الإصابة بـ كورونا خلال الحمل؟ -
وزير الآثار والسياحة: دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانا بنفس قيمة زيارة دخول معبد إسنا  -
ضبط طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بمحافظة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الأولى من «سينوفارم» في «القومي للمرأة» بالإسكندرية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، إنه جرى تطعيم 75 سيدة من السيدات اللاتى تم توعيتهم ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة بهذا الخصوص، الأربعاء.

وأضافت «الشاذلي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذة المبادرة تأتى في إطار دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بأهمية التسجيل لتلقى لقاح المستجد، تحت رعاية مايا مرسي رئيس المجلس.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين الفرع ومديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وتم تحريك فرقة طبية متنقلة لمقر الفرع لتطعيم السيدات فوق سن الخمسين واللاتي قام الفرع بتوعيتهن ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز طلب الحصول على لقاح.

وأوضحت أنه على مدار اليوم تم تطعيم 75 سيده بالجرعة الاولى من لقاح سينوفارم، المضاد لكورونا، وجاري التنسيق مع المديرية لاستكمال تطعيم باقي السيدات.

ولفتت إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندريه، أطلق مبادرة تحت عنوان (التطعيم حماية ليكي ولاسرتك)، واستهدفت توعية السيدات بأهمية اللقاح ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحه.

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)
تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)
تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)
تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)
تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تُسجِّل 32,406 إصابات جديدة بفيروس كورونا