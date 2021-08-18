تطعيم 75 سيدة بالجرعة الأولى من «سينوفارم» في «القومي للمرأة» بالإسكندرية (صور)

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قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، إنه جرى تطعيم 75 سيدة من السيدات اللاتى تم توعيتهم ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة بهذا الخصوص، الأربعاء.

وأضافت «الشاذلي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذة المبادرة تأتى في إطار دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بأهمية التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية مايا مرسي رئيس المجلس.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين الفرع ومديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد السقعان، وتم تحريك فرقة طبية متنقلة لمقر الفرع لتطعيم السيدات فوق سن الخمسين واللاتي قام الفرع بتوعيتهن ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحة لحجز طلب الحصول على لقاح.

وأوضحت أنه على مدار اليوم تم تطعيم 75 سيده بالجرعة الاولى من لقاح سينوفارم، المضاد لكورونا، وجاري التنسيق مع المديرية لاستكمال تطعيم باقي السيدات.

ولفتت إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بالاسكندريه، أطلق مبادرة تحت عنوان (التطعيم حماية ليكي ولاسرتك)، واستهدفت توعية السيدات بأهمية اللقاح ومساعدتهن في التسجيل على موقع وزارة الصحه.

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)

تطعيم 75 سيدة بالجرعة الاولى من لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا بـ"القومى للمرأة" بالإسكندرية (صور)