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رئيس جامعة مطروح: معامل التنسيق الإلكتروني مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

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رئيس جامعة مطروح: معامل التنسيق الإلكتروني مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى رئيس جامعة مطروح: معامل التنسيق الإلكتروني مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان، الأربعاء، أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

وأكد النجار ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.

المصرى اليوم

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