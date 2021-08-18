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«التضامن»: «تكافل وكرامة» وصل للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه

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«التضامن»: «تكافل وكرامة» وصل للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه «التضامن»: «تكافل وكرامة» وصل للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه

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قال الدكتور ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية ببرامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة استطاع خلال السنوات الماضية الوصول للمستهدف الحقيقي ومنح الدعم لمستحقيه من خلال منظومة مميكنة وقاعدة بيانات منضبطة.

وأضاف «عبدالسلام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه في البداية كان الوصول لنحو 63 ألف أسرة فقط، ولكن الآن وصل البرنامج لكل قرية وحي شعبي واستطاع أن يقضي على الفقر بنسبة كبيرة مع زيادة نسب التعليم بالأسر والانتظام في التعليم منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما يُعد نجاحًا لبرنامج تكافل وكرامة وتحقيق حياة كريمة للأسر التي تحظى بهذا الدعم.

وأوضح مدير العمليات الميدانية ببرامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن أن برنامج الاصلاح الاقتصادي استطاع توفير مخصصات مالية للبرامج، ووصلت قيمة الدعم النقدي للبرنامج نحو 20 مليار جنيه، أي نحو 6 أضعاف ما بدأ به البرنامج عام 2015.

المصرى اليوم

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