رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات في الكليات بمدينة طيبة  

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أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الإنشاءات الجارية بكليات الجامعة بمدينة طيبة، للوقوف على الوضع الحالي لنسب تنفيذ أعمال الإنشاءات واستكمال التشطيبات النهائية وفق الجدول الزمني المحدد، ومدى مطابقة أعمال الانشاءات للمواصفات القياسية المطلوبة.

استهل رئيس الجامعة جولته، التي رافقه خلالها الدكتور ربيع محمد رفعت، المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، بتفقد المبنى المجهز لكلية الطب، والاتفاق على وضع اللمسات والصورة النهائية للمبنى.

وتفقد الدكتور محمد محجوب أعمال التشطيبات بالمبنى الجديد لكلية الطب وكليتي العلوم والتربية، مشددًا على إنجاز الأعمال لتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد، موجها بتكوين لجنة لبحث احتياجات كليتي التربية والعلوم.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة في نسب إنجاز مشروعات الجامعة قيد الإنشاء من جانب الشركة المنفذة، مثنيًا على تعاون جهاز مدينة طيبة لدعم جامعة الأقصر بمحتلف المنشآت الجاري العمل بها بكليات الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع عقده على هامش الجولة، مع المستشار الهندسي وأعضاء المكتب الاستشاري، متطلبات العمل لإدراجها بالخطة والإمكانيات المتاحة لتنفيذها بإنشاءات الكليات لدخولها الخدمة التعليمية مع العام الجديد، كما استعرض ماتم إنجازه بكل كلية خلال الفترة الماضية.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على معدلات التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.