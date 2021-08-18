أخبار عاجلة

طلاب المرحلة التانية بالتنسيق ما يقلقوش..الكليات مستنياكوا..أعرف القائمة الكاملة للكليات المتبقية -
تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول -
أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح -
اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة -
حملات لبيطر أسوان لمجابهة إنفلونزا الطيور وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع -
«التموين»: قطاع التجارة الداخلية ساهم بنسبة 21٪؜ من الناتج المحلي -
رئيس جامعة الأقصر يمنح دروع ونياشين لطلاب وطالبات الجامعة -
قصور بعيني رضيع.. ما عواقب الإصابة بـ كورونا خلال الحمل؟ -
وزير الآثار والسياحة: دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانا بنفس قيمة زيارة دخول معبد إسنا  -
ضبط طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بمحافظة الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات في الكليات بمدينة طيبة  

Print
رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات في الكليات بمدينة طيبة   رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الإنشاءات في الكليات بمدينة طيبة  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الإنشاءات الجارية بكليات الجامعة بمدينة طيبة، للوقوف على الوضع الحالي لنسب تنفيذ أعمال الإنشاءات واستكمال التشطيبات النهائية وفق الجدول الزمني المحدد، ومدى مطابقة أعمال الانشاءات للمواصفات القياسية المطلوبة.

استهل رئيس الجامعة جولته، التي رافقه خلالها الدكتور ربيع محمد رفعت، المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، بتفقد المبنى المجهز لكلية الطب، والاتفاق على وضع اللمسات والصورة النهائية للمبنى.

وتفقد الدكتور محمد محجوب أعمال التشطيبات بالمبنى الجديد لكلية الطب وكليتي العلوم والتربية، مشددًا على إنجاز الأعمال لتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد، موجها بتكوين لجنة لبحث احتياجات كليتي التربية والعلوم.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة في نسب إنجاز مشروعات الجامعة قيد الإنشاء من جانب الشركة المنفذة، مثنيًا على تعاون جهاز مدينة طيبة لدعم جامعة الأقصر بمحتلف المنشآت الجاري العمل بها بكليات الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع عقده على هامش الجولة، مع المستشار الهندسي وأعضاء المكتب الاستشاري، متطلبات العمل لإدراجها بالخطة والإمكانيات المتاحة لتنفيذها بإنشاءات الكليات لدخولها الخدمة التعليمية مع العام الجديد، كما استعرض ماتم إنجازه بكل كلية خلال الفترة الماضية.

تأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولا بأول، للوقوف على معدلات التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
21 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية»

21 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية»

أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح

أي لقاحات كورونا أكثر فعالية؟.. دراسة توضح

اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة

اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة

حملات لبيطر أسوان لمجابهة إنفلونزا الطيور وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

حملات لبيطر أسوان لمجابهة إنفلونزا الطيور وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع