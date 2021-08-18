التحفظ على 2.5 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بالإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين عدة حملات برئاسة اللواء يوسف شباط،، أسفرت عن التحفظ على ما يقرب من 2.5 طن من لحوم واسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 13 محضر شرطي للمخالفين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا انه خلال الايام الماضية تم ضبط 140 كجم أسماك غير صالحة، و41 كجم دواجن غير صالحة ومذبوحة بمجزر غير مرخص، و33 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، و15 كجم كبدة فاسدة، 2038 كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر.

التحفظ على 2.5 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 13 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

التحفظ على 2.5 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 13 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

التحفظ على 2.5 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 13 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)