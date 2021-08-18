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قصور الثقافة تكرم أدباء وشعراء محافظة الغربية

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قصور الثقافة تكرم أدباء وشعراء محافظة الغربية قصور الثقافة تكرم أدباء وشعراء محافظة الغربية

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شهد مسرح قصر ثقافة المحلة فعاليات الملتقى الثقافي، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتكريم عدد كبير من أدباء وشعراء محافظة الغربية الذين أثروا الحياة الأدبية والثقافية في ربوع المحافظة.

وبحسب بيان، الأربعاء، توجه مدير عام ثقافة الغربية بالشكر والتقدير لجميع الأدباء والشعراء على ما قدموه لرفع الوعي الثقافي والأدبي لأبناء المحافظة، كما أكد حرص قصور الثقافة في إقامة مثل تلك الفعاليات لتكريم كل من ساهم في رفع الذوق العام وترسيخ المفاهيم الصحيحة داخل المجتمع.

وشارك في الحفل رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالمحافظة برئاسة الشاعر عنتر ضيف وجريدة الأهرام الوطنية وباقة من كبار الأدباء بالمحافظة ومن بينهم الأديب جابر سركيس والشاعر مختار عيسى والدكتور سمير بسيوني والمستشار محمد سرور والدكتور أسامة البحيري، بينما تضمنت فعاليات الحفل إهداء الأسماء المكرمة لشهادات التقدير والذي تجاوز عددهم الـ 40 وكان من بينهم الروائي ايهاب الورداني والشاعر ايهاب خليفه والشاعر المسرحي الراحل عبدالغني مصطفى والشاعرة الراحلة نجوى سالم والشاعر الناقد محمد نوح وأحمد عيد ومحمد الدش ومحمد المطارقي ومحمد نجيب الجزار والكاتبة نشوة عاشور والكاتب حسين راشد.

المصرى اليوم

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