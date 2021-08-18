صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني على مستوى الجمهورية

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كرّم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوى السكرتيرالعام للمحافظة والعميدايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود الفولي مدير عام التربية والتعليم بالسويس وقيادات مديرية التربية والتعليم وأولياء أمور المتفوقين.

وبحسب بيان، منحهم المحافظ شهادات تقدير ودرع المحافظة لكل من المتفوقين وهم الطالب أحمد كمال سيد أحمد البقلى الحاصل على المركزالرابع مكرر على مستوى الجمهورية والأول على محافظة السويس شعبة علمى رياضة.

كما كرم كلا من الطالبة ليلى مجدى عبدالفتاح بالتعليم الفنى والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والاولي على محافظة السويس التعليم الفندقى قسم السياحة الدينية والطالبة تيسير مجدى جودة بالتعليم الفنى وحاصلة المركز الثالث على مستوى الجمهورية والأولي محافظة السويس في التعليم المتقدم الصناعى تخصص البتروكيماويات، والطالبة اسراء وجدى مصطفى التعليم الفنى الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية وأول محافظة السويس تخصص سكرتارية طبية، وحصلت االطالبة شهد سيد محمود الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية وأول محافظة السويس تعليم فندقى تخصص انتاج وخدمة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتفوق أبناء السويس في الثانوية العامة والتعليم الفني، مطالبهم باستمرارالتفوق والنجاح في الجامعة لرفع اسم السويس في جميع المحافل والمجالات العلمية.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير لاولياء الأمورلمساهماتهم في تفوق ونجاح ابنائهم، مؤكدا على انه سيتابع اخبار ابناء البلد المتفوقين في الثانوية العامة والتعليم الفني، ومكلفا بتلبية احتياجاتهم وطلباتهم والتأكيد على استكمال رحلتهم التعليمية والعلمية من أجل سويس أفضل.

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية

صقر يكرم أبناء السويس أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني علي مستوي الجمهورية