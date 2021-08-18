لورد بريطاني يفسر أسباب فشل الغرب في أفغانستان ويحذر من خطر دولة دينية جديدة

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ألقى اللورد مارلسفورد، عضو مجلس اللوردات البريطاني ورئيس المجموعة البريطانية المصرية، كلمة عن أفغانستان، ضمن مناقشات تقرر اجراءها على عجل بمجلسى العموم واللوردات، حول الانسحاب الأمريكى وتداعيات، فسر فيها اسباب فشل الغرب في أفغانستان، وقال انه بحذر من إقامة نصب تذكارى للجنود المسلمين الذين ماتوا في الحربين العظميين، لأن الحرب لم تكن بين أديان أو أعرق بل بين أمم. أوضح انه بغض النظر عن حكم التاريخ على ما جرى بعد حرب العشرين عامًا في أفغانستان، فمن الصعب فهم سبب وعواقب«انتصار»طالبان على القوة العسكرية الحديثة للغرب. اضاف انه ربما كان هناك سببان لسرعة البرق في تقدم طالبان،

أولاهما فشل الغرب في كسب قلوب وعقول المجتمعات الريفية في أفغانستان، وكان هذا واضحًا قبل 12 عامًا في يوليو 2009 عندما أطلق التحالف عملية Panther’s Claw لتطهير إقليم هلمند من طالبان. على الرغم من أن التحالف ادعى بحلول ذلك الوقت أنه درب أكثر من تسعين الف جندي أفغاني، إلا أنه لم يكن بالإمكان إقناع سوى 600 أفغاني بالانضمام إلى قوة التحالف التي يبلغ قوامها حوالى ١٥ الف فرج، وكثير من الآخرين ذابوا للتو.

ثانيًا، بمجرد أن أبرم الرئيس ترامب اتفاق فبراير 2020 مع طالبان، استغلوا الأشهر السبعة عشر التالية في مفاوضات سرية مع العديد من المقاطعات للاستسلام دون مقاومة أو منافسة. اضاف مارلسفورد :

خلال مناقشتنا حول خطاب الملكة في مايو الماضي، أكدت أن الإسلام السياسي هو أحد أكثر التهديدات بعيدة المدى للاستقرار السياسي العالمي والازدهار الاقتصادى، وقلت ان الإسلام السياسي هو تجمع كيانات تتراوح بين تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة وطالبان، وكلها تدرس إلى حد كبير في المدارس الدينية في باكستان، وكلها نشات تحت ظل جماعة الإخوان المسلمين ،و اختطفت الدين الإسلامي الإبراهيمي العظيم للترويج للجهاد وتبرير الإرهاب بدواعى إقامة خلافة عالمية مع حكومة ثيوقراطية بموجب الشريعة الإسلامية، وأوضح ان

ومن المؤكد أنه سيتم النظر إلى إقامة حكومة إسلامية أخرى في أفغانستان على أنها خطوة أخرى نحو الخلافة العالمية.

وانتهى إلى القول: اسمحوا لي أن أقول إنني أنظر بقلق إلى اقتراح الصندوق التذكاري الوطني بإقامة نصب تذكاري في ساحة متحف الحرب الإمبراطوري لإحياء ذكرى المسلمين الذين سقطوا في كلتا الحربين العالميتين.

وأضاف: كانت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية حروبًا بين أمم وليست بين أديانً أو أعراقً، وهذا هو السبب في العناية بجعل النصب التذكاري في وايتهول علمانيًا ومحايدًا للغاية، وبالتأكيد ليس هذا هو الوقت المناسب لإقامة ضريح محتمل على موقع هام مملوك للقطاع العام، للمسلمين الذين ماتوا في القتال...والا هل يمكننا المخاطرة بشيء يمكن أن يصبح مزارًا للجهاديين.