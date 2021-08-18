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لقاء الخميسي تنفعل على متابعيها بسبب محمد عبدالمنصف: «قلة أدب»

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لقاء الخميسي تنفعل على متابعيها بسبب محمد عبدالمنصف: «قلة أدب» لقاء الخميسي تنفعل على متابعيها بسبب محمد عبدالمنصف: «قلة أدب»

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وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة شديدة اللهجة لمهاجمي زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة، عقب فوز على حساب وادي دجلة، أمس، بمنافسات الدوري المصري الممتاز، وتوعدت فيها أي متجاوز في حق زوجها باللجوء للقانون.

ونشرت لقاء الخميسي صورة لزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «محمد عبدالمنصف.. خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد».

وتابعت: «خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى.. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي! السجن والغرامة».

وأضافت: «رسالة لمسيء الأدب والمتعديين، يا ريت نشوف نجاحاتكم المبهرة، ومستقبلكم المشرق، اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل، يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد».

المصرى اليوم

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