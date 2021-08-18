حبس عامل أصاب 9 أشخاص بـ«الخرطوش» في كرداسة (تفاصيل)

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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، الأربعاء، بحبس عامل أنانبيب وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالشروع في قتل 9 أفراد من عائلة واحدة، بسبب خلافات الجيرة، عقب إطلاق النار عليهم من فرد خرطوش.

وتحفظت النيابة على فرد خرطوش ضبط بحوزة المتهم الأول، و3 طلقات نارية، وطلبت من خبراء المعمل الجنائي فحصهم وبيان استخدامهم.

بحسب التحقيقات فإن بداية الواقعة كانت بمشاجرة بين سيدة في أوائل العشرينات من العمر، وجارها عامل الأنانبيب، وخلال المشاجرة اعتدى كلا الطرفين على الآخر.

وذكرت التحقيقات أن كبار عائلتي الطرفين تدخلوا لإنهاء الموقف بالصلح في اليوم التالي للمشاجرة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بقدوم العامل وإطلاقه خرطوشًا فأصاب السيدة العشرينية وناصره شقيقه في التعدي على 8 من أفراد عائلتها، وحضرت أجهزة الأمن وضبطت المتهمين.