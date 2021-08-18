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"الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة

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"الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة "الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة
الإجراءات النظامية طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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