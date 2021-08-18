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مران .. تدريبات استشفائية للاعبين

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مران الزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين مران .. تدريبات استشفائية للاعبين

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الذين شاركوا في لقاء أمس الثلاثاء ، أمام وادي دجلة ، تدريبات تأهيلية خفيفة تحت إشراف فرناندو مخطط الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم لتفادي تعرضهم للإجهاد العضلي، في ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين فى الدوري المصرى الممتاز .

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

المصرى اليوم

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