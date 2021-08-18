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مران .. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون

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مران الزمالك .. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون مران .. كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة مع جهازه المعاون في حضور أحمد شعبان المترجم خلال مران اليوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون حول الأمور الفنية والتدريبية التي سينفذها الفريق في مران اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا .

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها الجمعة المقبل على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين فى الدوري المصرى الممتاز .

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

المصرى اليوم

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