22 أغسطس فتح باب التقدم للمدن الجامعية بجامعة بنها (تعرف على الشروط)

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عقد مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة بنها، مساء الأربعاء، اجتماعه برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعى خدمة المجتمع والمدن الجامعية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ومشرفى المدن الجامعية، ومديرى عموم المدن الجامعية، والشؤون الطبية، ورعاية الشباب.

وقال النائب، في بيان، الأربعاء، إن المجلس قرر فتح باب التقدم للمدن الجامعية اعتبارا من يوم 22 أغسطس الجارى وحتى يوم 24 سبتمبر المقبل، على مستوى المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، على أن يتم اعلان نتائج قبول الطلاب في الأول من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضى وهى أن الغرفة الواحدة تضم طالبين فقط، بدلاً من 4 طلاب، حرصاً على وجود تباعد بين الطلاب والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه تقرر قبول 956 طالب وطالبة في المدن الجامعية على مستوى جامعة بنها، بالإضافة إلى قبول 176 طالب بالمبنى الفندقى ببنها بتكلفة اقتصادية، ليصبح إجمالي ما سيتم قبوله هذا العام نحو 1132 طالبًا وطالبة.

وأكد أن المدن الجامعية تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية سواء في السكن أو التغذية أو وسائل التريض والترفيه، بالإضافة إلى المعاملة الراقية لأبنائنا الطلاب لاسيما وأن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية «أيزو ٩٠٠٠١ لسنة ٢٠١٥«\»، في الجودة الإدارية.

وأوضح «سوسة»، أن شروط القبول بالمدن الجامعية تتضمن ان يكون الطالب من الطلاب النظاميين في مرحلة الليسانس، أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجا، وأن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى، وألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في أي عام سابق.

كما تتضمن الشروط أن يكون من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة، وألا يكون قد انتهت إقامته بالمدينة الجامعية بسبب عدم سداده الرسوم المقررة إلا إذا تم تسوية المستحق عليه بالاضافة إلى اثبات لياقة الطالب الصحية.