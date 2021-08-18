لعنة اللقب.. هل ينضم مانشستر سيتي إلى قائمة «سقوط الأبطال»؟

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افتتح مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات النسخة الجديدة بالخسارة أمام توتنهام بهدف دون رد سجله الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وخالف رفاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا التوقعات في تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي في ظل الفوارق الفنية والمادية بينهم وبين جميع فرق البطولة الشهيرة.

وتعرف مباريات الدوري الإنجليزي بالتنافس الشديد ودائماً ما تكون خارج التوقعات وهو ما أفقد فرق كثيرة لقبها في الموسم التالي بل وامتد الأمر إلى ما أبعد من ذلك بعدم التواجد ضمن الـ4 الكبار:

وفيما يلي نستعرض عدد من هذه التجارب:

بلاكبيرن روفرز

بلاكبيرن روفرز

تمكن فريق بلاكبيرن روفر من التتويج باللقب موسم 1994-1995 بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

فقد حامل اللقب توهجه في الموسم التالي على عكس التوقعات، واحتل المركز السادس برصيد 61 نقطة وبفارق 21 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

مانشستر يونايتد

أحرز مانشستر يونايتد درع البريميرليج موسم 2012-2013 بتفوق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي حل وصيفاً بفارق 11 نقطة.

شهدت النسخة التالية سقوطاً غير متوقعاً من الفريق الأكبر في إنجلترا والأكثر تحقيقاً للقب حيث تواجد في المركز السابع برصيد 64 نقطة وبفارق 22 نقطة عن المتصدر.

ليستر سيتي

فجر ليستر سيتي مفاجئة كروية هي الأبرز على صعيد الأندية خلال العقد الأخير بتحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه على عكس الكثير من الآراء التي توقعات فشله في اللبقاء ضمن الكبار.

الثعالب بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم رانيري حسمو اللقب برصيد 81 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن آرسنال صاحب الوصافة.

احتفظ الفريق الأزرق بأغلب نجومه وكذلك طاقمه الفني ولكن ذلك لم يمنع السقوط في النسخة الجديدة حيث احتل المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

تشيلسي

فاز تشيلسي باللقب المحلي في موسم 2016-2017 بأداء متميز وفوارق فنية عن أقرب المنافسين بعدما حسم مقدمة الجدول لصالحه برصيد 93 نقطة، وجاء توتنهام وصيفاً بـ86 نقطة.

تراجعت نتائج البلوز في الموسم التالي وفقد الفريق توازنه والقدرة على تحقيق الفوز في المباريات السهلة، ليتواجد في المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

ليفربول

كتب نجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح التاريخ مجدداً في موسم 2019-2020 بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لعقود عن الأنفيلد.

فقد الريدز شراستهم خلال الموسم التالي وكان الفريق قريب من الابتعاد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لولا تألق صلاح في المباريات الختامية وهو ما حسم التواجد في المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف مانشستر سيتي البطل ومانشستر يونايتد صاحب الوصافة.