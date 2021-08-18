«فرضت إكراميات على المرتادين».. تغريم 3 شواطئ مخالفة بالإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الأربعاء، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بتوقيع غرامات بقيمة 35 ألف جنيه على 3 شواطئ مخالفة بالعجمي، وذلك بعد رصد عدة مخالفات عليهم، وتكرار شكوى رواد تلك الشواطئ من فرض اكراميات عليهم، وسوء وضع النظافة بدورات المياه، وانخفاض مستوى النظافة.

وشدد «الشريف» على استمرار تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من ابوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا، للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التي أعلنت عنها المحافظة لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ، هذا واكد المحافظ بانه لا تهاون مع أي شخص يحاول استغلال المواطنين، أو من يعمل على اظهار عروس البحر المتوسط بالمظهر الذي لا يليق بها امام اهلها وزوارها، موجها الإدارة المركزية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين من مستأجري الشواطئ.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن مراقبي الشواطئ يعملون على قدم وساق لرصد أي مخالفات تحدث على الشواطئ بجميع أحياء المحافظة، وبمجرد تلقي شكاوى بوجود مخالفات على 3 شواطئ مخالفة من شواطئ حي العجمي والتي تعمل بنظام (الخدمة لمن يطلبها)،، تم فرض غرامة تقدر بـ5 آلاف جنية على الشاطئ الاول لفرضه إكراميات على رواد الشاطئ، أما بالنسبة للشاطئ الثاني تم فرض غرامة عليه تقدر بـ10 آلاف جنية نظير سوء حالة النظافة بدورات المياه بالشاطئ وفرض إكراميات على رواده، أما الشاطئ الثالث تم فرض غرامة 20 الف جنية على مستأجري نظير زيادة أسعار تذاكر الدخول وفرض إكراميات على الرواد وسوء حالة نظافة الشاطئ.

ولفت رشاد إلى أن للمستأجر 3 غرامات خلال الموسم وبعدها يجوز فسخ التعاقد معه ومصادرة التأمين وحرمانه من دخول أية مزايدات تتبع المحافظة، مشيرا إلى ان الادارة المركزية للسياحة والمصايف على استعداد تام لتلقي شكاوى رواد الشواطئ واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية (٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠/٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨) وكذلك عبر موقع الإدارة الرسمي (Www.catr.gov.eg) .

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)

تغريم 3 شواطئ مخالفة فى الاسكندرية 35 ألف جنيه لسوء النظافة وفرض إكراميات على المرتادين (صور)