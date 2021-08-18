أطفال من ذوي الاحتياجات يشاركون في رسم لوحات آرتا مارسانا بالعلمين

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واصل الفنانون المشاركون في النسخة الأولى من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي المقام حاليا بمدينة العلمين نشاطهم الفني.

وفي اليوم الثاني من السمبوزيوم إنضم المواهب من ذوي الهمم وشاركوا فنانو العالم في إبداع لوحات مشتركة من المقرر عرضها في المعرض الخاص الذي سيتم افتتاحه رسميا في ختام السمبوزيوم الاثنين المقبل.

وقال ياسر رجب رئيس السمبوزيوم أن ذوي الهمم يمثلون 10٪ من الشعب المصري والدور الذي يلعبه السمبوزيوم هو تقديم فرصة حقيقية لإكتشاف مواهبهم التشكيلية ودمجها في تناغم فني مع إبداعات كبار فنانى العالم وهو دور ينفرد به أرتا مرسانا.

وقال الدكتور أسامة أبونار مدير السمبوزيوم أن الفنانين الكبار من الأجانب والمصريين أشادوا بمستوى المواهب من ذوي الهمم وان نتاج الدمج سيظهر في أكثر من لوحة سيتم عرضها في المعرض الخاص بالسومبوزيوم وفي أكبر قاعات العرض عقب إنتهاء فعاليات النسخة الأولى.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة أبدت تجاوبا شديدا في هذا الإطار وسيتم تخصيص قاعة مركز الفنون لعرض بعض اللوحات الخاصة بالسومبوزيوم فيها.

وشدد «أبونار» على أن ردود الفعل على أنشطة الايام الأولى كانت إيجابية من خلال الفنانين المشاركين حيث تحولت حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى الحديث عن مصر وحضارتها وفنونها مصحوبة بصور هم في الأماكن المختلفة الذين قاموا بزيارتها.

عن أرتا مرسانا

أول سمبوزيوم دولي للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين تحت رعاية وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة بهدف نشر الفنون المختلفة وتبادل الثقافات بين شعوب العالم يرأسه السيد ياسر رجب ومديره العام الدكتور أسامة أبونار ومنسق الأعمال الفنان فراس نعنع.