استمرار العمل في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف في الأقصر

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كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر هاني عادل، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة، لمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر.

وتابع مدير إدارة التفتيش بالانابة الأعمال بمسقي بابور «د» وترعة العالية المستجدة موضحا أن ً الأعمال تجرى حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ.

وأوضح «عادل» في بيان، الأربعاء، أن المتابعة تتصمنت مسقي بابور «د» بمنطقة حي شرق، حيث ان العمل في المسقى بطول 350 مترًا وتضمنت بجانب أعمال تطهير وإزالة الحشائش، وأرنكة الجانبين وضبط منسوب القاع، والتنشيف وتفريغ المياة من المسقي، وأخذ الأشراب اوالمناسيب لبناء الدبش.

وتابع أنه يجري ترقيع المحاور على طول خط المسقى، مع بدء أعمال بناء الدبش للقاع والجانبين- القدم العلوية بطول 280 مترًا حتى الآن.

وذكر أنه في ترعة العالية المستجدة، بمنطقة حي المطار، تم إزالة الأشجار، ورفع القطاع ٢٠٠ م ورفع منسوب الاستبحار، أرنكة القاع والجانبين، بجانب انه تم توريد دبش وأتربة زلطية، وجارى استكمال الأعمال.