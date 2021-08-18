أخبار عاجلة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة -
تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون -
انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد -
إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم -
ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات -
حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية -
محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم العالي -
أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار العمل في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف في الأقصر

Print
استمرار العمل في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف في الأقصر استمرار العمل في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر هاني عادل، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالإنابة، لمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر.

وتابع مدير إدارة التفتيش بالانابة الأعمال بمسقي بابور «د» وترعة العالية المستجدة موضحا أن ً الأعمال تجرى حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ.

وأوضح «عادل» في بيان، الأربعاء، أن المتابعة تتصمنت مسقي بابور «د» بمنطقة حي شرق، حيث ان العمل في المسقى بطول 350 مترًا وتضمنت بجانب أعمال تطهير وإزالة الحشائش، وأرنكة الجانبين وضبط منسوب القاع، والتنشيف وتفريغ المياة من المسقي، وأخذ الأشراب اوالمناسيب لبناء الدبش.

وتابع أنه يجري ترقيع المحاور على طول خط المسقى، مع بدء أعمال بناء الدبش للقاع والجانبين- القدم العلوية بطول 280 مترًا حتى الآن.

وذكر أنه في ترعة العالية المستجدة، بمنطقة حي المطار، تم إزالة الأشجار، ورفع القطاع ٢٠٠ م ورفع منسوب الاستبحار، أرنكة القاع والجانبين، بجانب انه تم توريد دبش وأتربة زلطية، وجارى استكمال الأعمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم