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أحمد جمال يعيش قصة حب جديدة ويهدي حبيبته كليب «انتي عجباني»

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أحمد جمال يعيش قصة حب جديدة ويهدي حبيبته كليب «انتي عجباني» فيديو أحمد جمال يعيش قصة حب جديدة ويهدي حبيبته كليب «انتي عجباني»

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طرح المنتج محسن جابر كليب جديد للمطرب أحمد جمال على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، يحمل عنوان «انتي عجبانى» وهي الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومه الجديد.

وأكد جمال أنها أغنية عاطفية، دمها خفيف تناسب جو الصيف، يهديها كل شاب لحبيبته قائلا: وانا كمان ههديها إلى شخص ما قريبا في الوقت المناسب،و يعيش أحمد حالياً حالة حب، وهناك علاقة ارتباط في الوقت الحالى إلا انه يتكتم التفاصيل.

أغنية «انت عاجبانى» هي اللقاء الثانى بين أحمد جمال وبين الشاعر أحمد سرور بعد نجاحهما في أغنية «أخر ميعاد» واللقاء الثانى بينه وبين الملحن أحمد العتبانى بعد نجاحهما في أغنية «نشيد العاشقين» وأيضا اللقاء الثانى بينه وبين الموزع الموسيقى محمد شفيق بعد نجاحهما في أغنية «من غير مجاملة».. وتقول كلمات أغنية «انت عاجباني»:

انتى عاجبانى في حاجات فيكى ليكى شدانى
من مقابله بقيتى وخدانى طب قوليلى ده ايه
في كلام تانى عندى بس استنى ثوانى
أي حد تانى في مكانى كان هينسى هيقول ايه
من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات
انتى غير كل البنات فيكى لقيت مميزات

المصرى اليوم

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