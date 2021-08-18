وزير الدفاع الأفغاني يدعو «الإنتربول» لتوقيف «الرئيس الهارب»: «تاجر بالوطن.. وسيعاقب»

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دعا وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله خان محمدي، (الإنتربول)، إلى توقيف الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، الذي اتهمه بـ «المتاجرة بالوطن».

وقال «محمدي» عبر «تويتر»، الأربعاء، إن «أولئك الذين يتاجرون ويبيعون أوطانهم يجب أن يعاقبوا ويسجنوا».

وشغل الجنرال محمدي منصبه، حتى دخول مسلحي «طالبان» العاصمة كابول، في 15 أغسطس الجاري.

وهرب الرئيس أشرف غني من كابول، وادعى أنه مغادرته تجنبًا لإراقة الدماء.

وذكر المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن الحكومة لم تسلم الحركة البلاد، ما أدى إلى فوضى وأعمال سرقات، ما أجبر الحركة دخول العاصمة كابول.