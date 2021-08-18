«حماس»: تمديد عزل رئيس الحركة الإسلامية في سجون الاحتلال بسبب مواقفه الوطنية

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قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، إن تمديد عزل رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح في سجنه، هو قرار سياسي مصدره أعلى السلطات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بدران أن الهدف هو مزيد من الضغط على الشيخ بسبب مواقفه الثابتة والراسخة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ولفت في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» إلى أن الخطوة الإسرائيلية ضمن خطوات ممنهجة تقوم على إبعاد القيادات الوطنية عن الحاضنة الشعبية.

وجدد بدران الثقة والتقدير في الشيخ رائد، مضيفا انه سيبقى حاملا للراية رغم كل التحديات والأثمان، التي يدفعها، باعتباره واحد من أهم الشخصيات الوطنية في الداخل، التي حافظت على القضية والهوية والانتماء، وهو الذي ارتبط اسمه بالقدس والأقصى عبر سنوات طويلة.

ووجه عضو المكتب السياسي لحماس، رسالة: نقول للاحتلال نحن أصحاب الأرض وأصحاب الحق، وكل الجرائم، التي تتخذها ضد شعبنا الداخل والخارج لن تغير من قناعتنا، ولن نساوم ولن نهادن حتى تحقيق أهداف الشعب التحرير والعودة.