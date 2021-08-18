أخبار عاجلة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة -
تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون -
انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد -
إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم -
ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات -
حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية -
محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم العالي -
أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان

Print
"طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان "طالبان" تفرق بالقوة متظاهرين رفعوا علم أفغانستان
مسلّحوها اعتدوا عليهم بالهراوات

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، اليوم "الأربعاء"، أن حركة طالبان فرقت بشكل عنيف احتجاجًا شرقي أفغانستان.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول صحي أفغاني، أن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل، وأصيب ستة، عندما فرقت "طالبان" بعنف احتجاجًا في مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وتجمّع عشرات الأشخاص في مدينة جلال آباد شرقي البلاد، لرفع العلم الوطني قبل يوم من عيد استقلال أفغانستان، الذي يحيي ذكرى نهاية الحكم البريطاني في عام 1919.

وأنزل المتظاهرون علم "طالبان"، فأطلق مسلحو الحركة النار في الهواء، وهاجموا المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض

"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض

خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا

بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض

بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض

مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة

مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة