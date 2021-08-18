"الرباع" يفتتح العام التدريبي الجديد بمعهد قوات الدفاع الجوي

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مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط

افتتح قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبد الله بن حسن الرباع العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.

وقدم الرباع نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية، حاثًا الطلبة والدارسين على الجد والاجتهاد في العام التدريبي الجديد.

ثم تجول على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة، والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91)، مؤكدًا أهمية الدورة التي تعد مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.