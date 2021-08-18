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"الصحة" تُطلق الحملة التوعوية "صحتي في مدرستي"

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بدأت وزارة الصحة، مطلع الأسبوع الجاري وبالتعاون مع وزارة التعليم، تنفيذ حملة توعوية تحت شعار "صحتي في مدرستي" ستستمر لمدة 4 أسابيع.

وتهدف الحملة التي تأتي متزامنةً مع استعداد الطلبة للعودة للمدارس، إلى تقديم التوعية للطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بمبادرات الصحة المدرسية، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الطلبة بالإجراءات الإحترازية الواجب اتباعها وتعزيز الممارسات الصحية لديهم، حيث سيتم نشر العديد من المنتجات التوعوية عبر حساب الصحة في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتُركز الحملة على عدة موضوعات صحية؛ ومنها: النوم الصحي، وجبة الإفطار، صحة العين، الوقاية من كورونا، شرب وغيرها.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة؛ لتوعية كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ولوقايتهم من الإصابة بالأمراض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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