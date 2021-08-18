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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص كارتيرون وجهازه المعاون خلال الجلسة على تقديم التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي أمام وادي دجلة وحصد النقاط الثلاث.

وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بداية من لقاء سيراميكا، واستمرار النتائج الإيجابية من أجل حصد لقب الدوري.

وشرح كارتيرون للاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.