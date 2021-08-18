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خاض الرباعي مروان حمدي وأحمد فتوح ومحمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد عيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة تنس طاولة بالقدم قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

وحرص رباعي الزمالك على خوض المباراة الترفيهية من أجل رفع الضغوط وإضفاء جو ترفيهي في صفوف الفريق في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.