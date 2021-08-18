تنسيق الكليات الخاصة 2021 واسعارها.. جامعة الأهرام الكندية الأغلى والصيدلة في المقدمة

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عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ما بينن ارتفاع الاسعار في كليات القمة والمتوسطة في الكليات الشعبية، وفي جميع الجامعات الخاصة في مصر 2021، تأتي كلية الصيدلة في المقدمة من حيث الأسعار وخلفها كلية طب الأسنان، يليهما، كلية الهندسة التى يأمل الكثير من الالتحاق بها.
المصري اليوم تقدم خدمة للقارئ، وتنشر اسعار الجامعات المصرية 2021 عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر الثلاثاء لنتيجة الثانوية العامة 2021.
كلية الصيدلة 180 ألف
كلية طب الأسنان 123 ألف
كلية الهندسة 62 ألف
كلية إدارة الإعمال 51 ألف
كلية الإعلام إنجليزي 51 ألف
كلية الإعلام عربي 46 ألف
كلية العلاج الطبيعي 88 ألف
كلية الحسابات 56 ألف
كلية لغات وترجمة 46 ألف
كلية الصيدلة 72 ألف
كلية طب الأسنان 94 ألف
كلية الهندسة 62 ألف
كلية الطب البشري 120 ألف
كلية الإعلام 32 ألف
كلية الآثار والإرشاد 18 ألف
كلية العلاج الطبيعي 65 ألف
كلية الإدارة والاقتصاد 30 ألف
كلية لغات وترجمة 24 ألف
كلية الصيدلة 85 ألف
كلية طب الأسنان 100 ألف
كلية الهندسة 60 ألف
كلية الطب البشري 125 ألف
كلية الإعلام 35 ألف
كلية سياحة وفنادق 20 ألف
كلية العلاج الطبيعي 70 ألف
كلية الإدارة والاقتصاد 30 ألف
كلية لغات وترجمة 30 ألف
كلية الصيدلة 106 ألف
كلية طب الأسنان 137 ألف
كلية الهندسة 65 ألف
كلة السياسة والاقتصاد 52 ألف
كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف
كلية الحسابات 57 ألف