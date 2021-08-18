تنسيق الكليات الخاصة 2021 واسعارها.. جامعة الأهرام الكندية الأغلى والصيدلة في المقدمة

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عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ما بينن ارتفاع الاسعار في كليات القمة والمتوسطة في الكليات الشعبية، وفي جميع الجامعات الخاصة في مصر 2021، تأتي كلية الصيدلة في المقدمة من حيث الأسعار وخلفها كلية طب الأسنان، يليهما، كلية الهندسة التى يأمل الكثير من الالتحاق بها.

المصري اليوم تقدم خدمة للقارئ، وتنشر اسعار الجامعات المصرية 2021 عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر الثلاثاء لنتيجة الثانوية العامة 2021.

كلية الصيدلة 180 ألف

كلية طب الأسنان 123 ألف

كلية الهندسة 62 ألف

كلية إدارة الإعمال 51 ألف

كلية الإعلام إنجليزي 51 ألف

كلية الإعلام عربي 46 ألف

كلية العلاج الطبيعي 88 ألف

كلية الحسابات 56 ألف

كلية لغات وترجمة 46 ألف

كلية الصيدلة 72 ألف

كلية طب الأسنان 94 ألف

كلية الهندسة 62 ألف

كلية الطب البشري 120 ألف

كلية الإعلام 32 ألف

كلية الآثار والإرشاد 18 ألف

كلية العلاج الطبيعي 65 ألف

كلية الإدارة والاقتصاد 30 ألف

كلية لغات وترجمة 24 ألف

كلية الصيدلة 85 ألف

كلية طب الأسنان 100 ألف

كلية الهندسة 60 ألف

كلية الطب البشري 125 ألف

كلية الإعلام 35 ألف

كلية سياحة وفنادق 20 ألف

كلية العلاج الطبيعي 70 ألف

كلية الإدارة والاقتصاد 30 ألف

كلية لغات وترجمة 30 ألف

كلية الصيدلة 106 ألف

كلية طب الأسنان 137 ألف

كلية الهندسة 65 ألف

كلة السياسة والاقتصاد 52 ألف

كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف

كلية الحسابات 57 ألف