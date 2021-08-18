موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
يقام لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء الجمعة المقبل وتنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية
الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية
الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء