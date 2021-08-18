«طالبان» تدعو الهند لاستكمال مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان

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دعا المتحدث باسم حركة «طالبان»، سهيل شاهين، الهند لاستكمال مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في أفغانستان.

وأضاف المسؤول في الحركة في تصريحات نقلتها قناة «هم نيوز الباكستانية»، الأربعاء، أن الهند نفذت العديد من المشاريع لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، ويمكنها إذا أرادت إكمال هذه المشاريع غير المكتملة، فهي مخصصة للشعب.

وتُقدر استثمارات الهند في الاقتصاد الأفغاني بنحو 3 مليارات دولار. ويشمل ذلك الاستثمارات في أكثر من 400 مشروع للبنية التحتية في جميع محافظات البلاد.

ويعد أكبر هذه الاستثمارات سد سلمى ومحطة طاقة كهرومائية بسعة 42 ميجاوات، وطريق ديلارام- زارانج السريع، الذي يوفر الوصول إلى ميناء جابهار الرئيسي في إيران، ومبنى البرلمان الأفغاني.

ودعا وزير الدفاع الأفغاني بسم الله خان محمدي (الإنتربول) إلى توقيف الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني؛ الذي اتهمه بـ«المتاجرة بالوطن».