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محافظ أسوان يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» (صور)

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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأربعاء، سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» حيث قام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتي تخدم حوالى 90 ألف نسمة بـ 40 قرية فرعية ونجع تابعين للوحدات المحلية القروية بالمنشية الجديدة وإقليت بمركز كوم أمبو .

وخلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب، وأحمد شعبان نائب المحافظ، بالإضافة إلى مسئولي الجهات التنفيذية للمشروعات عقد المحافظ بعض اللقاءات الجماهيرية مع مواطنى القرية التي شملتها الجولة حيث أستمع اللواء أشرف عطيةلمطالب وشكاوي المواطنين حيث طالبوا بإرسال رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الغير مسبوقة تنموياً ومعيشياً، وأصبحت بمشروعاتها المتنوعة والمتعددة واقعاً ملموساً للمواطن الأسوانى داخل النجوع والقرى.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تلافى كافة الملاحظات أثناء التنفيذ أولاً بأول، مع إستثمار المساحات والفراغات في عمل توسعات تلبى الإحتياجات الجماهيرية مثل إنشاء فصول بالمعهد الأزهرى لإستيعاب أبناء قرية المنشية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، علاوة على إنشاء ملاعب متعددة الأغراض، وأماكن للتدريب العملي لطلاب المدرسة الثامنوية بإقليت لتخريج كوادر بشرية مدربة تلبى إحتياجات سوق العمل.

واستهل محافظ أسوان جولته الميدانية بتفقد مشروعات حياة كريمة داخل قرى المنشية الجديدة ومنها مدرسة المنشية الإبتدائية الجديدة من إجمالي 86 مدرسة ما بين إنشاءات جديدة وتطوير وصيانة شاملة بواقع 733 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية 357 مليون جنيه، ثم توجه المحافظ لتفقد مجمع الخدمات والجارى إنشاؤه على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين حيث أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن إنشاء 30 مجمعا منهم 9 مجمعات بمركز نصر النوبة، و13 مجمعا بمركز إدفو، و8 مجمعات بمركز كوم أمبو، وعقب ذلك تفقد أشرف عطية مركز صحة الأسرة بالمنشية الجديدة والتي تم تنفيذ نسبة 83 % من مشروع إحلالها وتجديدها بتكلفة 25.8 مليون جنيه والتي تأتي ضمن تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجرى الاستعداد لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية 11،7 مليار جنية، فيما تفقد عطية معهد المنشية الجديدة الأزهرى الإبتدائي والذى يجرى إنشاؤه بتكلفة 10 مليون جنيه على مساحة 3900 م2 يضم 3 أدوار بهم 16 فصل وقاعة، علاوة على المعامل ليستوعب حوالى 540 طالبا بالمرحلتين الإبتدائية ورياض الأطفال.

المصرى اليوم

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