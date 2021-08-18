المحافظ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية يتفقدان المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ويرافقه وفد المستثمرين واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، الأربعاء، المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تم الاستماع إلى شرح تفصيلى من أحد المختصيين عن كيفية سير العمل بالمرحلة، مشيدين بالنظم الصناعية المطورة الموجودة بالمنطقة والتى ستعمل على تحقيق أعلى إنتاجية على أعلى مستوى.

وأوضح المحافظ أن منطقة شرق بورسعيد ستصبح من أهم المناطق الصناعية في مصر نظرآ لوجود منطقة لوجيستية وميناء، وعدد من المقومات التي تساهم في الترويج للمنطقة اقتصاديآ، ويتم حاليا تسويق المشروعات الاستثمارية بشرق بورسعيد ومختلف المشروعات بالمنطقة، والتى تساهم في ترويج منطقة شرق بورسعيد سياحيا واقتصاديا، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لمنطقة شرق بورسعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ومن جانبه، أكد سامح جبره الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد التنمية القائمة بأعمال المطور الصناعى بالمنطقة أن الشركة تسلمت ٤ ملايين متر مربع من الهيئة الاقتصادية بعد الانتهاء من تحسين التجربة وإدخال المرافق الرئيسية لها ومن المخطط استلام مليون متر مربع نهاية العام الجارى حيث تستهدف إقامة ١٢٠٠ مصنع بعد استلام كامل الأرض المخصصة للشركة.